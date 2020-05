Fortaleza arrecada mais de R$ 600 mil em live com o narrador Luís Roberto 

O Fortaleza garantiu 937 novos sócios-torcedores ao realizar uma live com Luís Roberto, narrador do Grupo Globo. As novas adesões renderam um valor recorde aos cofres do clube: a arrecadação de R$ 612 mil.

Durante a live, o clube anunciou que os torcedores poderiam aderir aos planos de sócios com desconto de 50%, incluindo todas as formas de pagamento. A transmissão da série "Vencedores" aconteceu na TV Leão, o canal oficial do clube no YouTube.

"Já tínhamos feito outras ações para melhorias do sócio e essa promoção foi a que teve mais adesões. Sempre que lançamos uma promoção, fazemos um estudo, analisamos o momento, o perfil do torcedor, as motivações que ele teria para se adequar e aderir ao programa de sócio, e essa de 50% de desconto teve uma aceitação muito boa", disse o presidente Marcelo Paz.

"Sabemos que é um período em que as pessoas não costumam fazer esse tipo de investimento, mas entendemos que o torcedor tem uma confiança no clube, sabe da importância dessa ajuda, e que fazer o plano de sócio é algo que ele vai usar mais na frente", explica Marcelo.

O clube já havia realizado uma outra live e maio. Uma transmissão para celebrar os cinco anos do gol histórico na final do Campeonato Cearense de 2015. Com o alcance de 87.000 espectadores, a arrecadação foi de R$ 140 mil.