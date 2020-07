Fortaleza homenageia torcedor-símbolo que faleceu aos 10 anos de idade

Antes de enfrentar o Guarany de Sobral no Castelão pela semifinal do Campeonato Cearense, o Fortaleza prestou uma bela homenagem a João Pedro, torcedor-símbolo do clube que faleceu na última quinta-feira, aos 10 anos. O capitão do time, o zagueiro Paulão, colocou uma cadeira de rodas com a bandeira tricolor no centro do gramado, durante o minuto de silêncio.

A cadeira de rodas também apareceu na foto oficial da equipe tirada antes da partida. João Pedro utilizava o equipamento pois tinha mielomeningocele, uma má formação congênita na coluna vertebral. A morte do garoto foi causada por uma pneumonia, sem relação com a covid-19.

E antes da bola rolar teve essa linda homenagem para o nosso guerreiro JP. Continue torcendo pelo nosso Leão aí de cima, garoto. ❤️ : Leonardo Moreira #FEC #FortalezaEC pic.twitter.com/o6u3TtwOam — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) July 18, 2020

João Pedro já havia conhecido o elenco do Fortaleza e o técnico Rogério Ceni em setembro de 2019, durante uma visita ao CT Ribamar Bezerra. Na ocasião, o menino gerou lágrimas e sorrisos no clube.

João Pedro ficaria feliz com o resultado alcançado pelo time em campo. O Fortaleza venceu o Guarany por 1 a 0, com gol de Tiago Orobó, e se garantiu na final do Campeonato Cearense. Espera o vencedor da outra semifinal, entre Ceará e Ferroviário, para saber quem será o adversário na decisão.