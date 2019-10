Fortaleza lança camisa rosa em combate ao câncer de mama

O Fortaleza lançou nesta terça-feira seu novo uniforme de goleiro na cor rosa. A camisa faz parte da campanha Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce o câncer de mama.

"Entendendo a abrangência que o clube tem na sociedade, o Fortaleza tem buscado se engajar em importantes causas sociais. Nas nossas redes sociais e nos press releases distribuídos antes dos jogos para imprensa e torcida, o clube tem sempre dado espaço para campanhas, como o combate à violência infantil, o setembro amarelo e agora o outubro rosa", explicou o vice-presidente do Fortaleza, Marcello Desidério.

O Fortaleza lança nesta terça-feira um novo uniforme de goleiro em alusão à campanha Outubro Rosa, que busca a conscientização das mulheres a respeito da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. https://t.co/zuN0GAe04C : Dudu Oliveira / Fortaleza EC pic.twitter.com/Yc79mBQ0xQ — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) October 8, 2019

A comercialização da camisa será feita a partir do dia 16 de outubro pelo valor de R$ 159,90 (na versão masculina) e R$ 139,90 (na versão feminina).

Ambas as equipes, masculina e feminina, entrarão em campo com o novo uniforme. Além disso, parte da renda será destinada ao movimento que luta contra o câncer de mama. A cada camisa vendida, R$ 10 reais serão revertidos para a campanha.

Além do Fortaleza, as equipes do São Paulo e do Flamengo também estrearam camisas na cor rosa.