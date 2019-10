Fortaleza lança uniforme popular com desconto em troca de camisa falsificada

O Fortaleza vai lançar uma camisa popular no próximo sábado (2) durante a partida contra o Atlético-MG, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. O manto, no valor de R$ 59,90, terá desconto de R$ 10 para quem comprar o modelo oficial e levar seu uniforme falsificado.

As camisas serão vendidas exclusivamente para vendedores ambulantes. A ideia do clube é atender uma parcela de torcedores que não podem comprar o modelo oficial (no valor de R$ 225) e combater a pirataria.

Para quem trabalha nos arredores dos estádios cearense, basta se identificar na central de vendas do clube e preencher um cadastro. Feito isso, poderá comprar as camisas a preço de fábrica.

A princípio, serão comercializados 4,5 mil camisas e uma nova demanda será produzida em 2020. Todos esses novos mantos não serão vendidos em lojas, com exceção do estabelecimento localizado na Arena Castelão, que faz parte do projeto.

Todo o lucro das vendas será revertido para as obras do Centro de Excelência do Pici. "O Fortaleza é um clube de muita torcida popular, e essa era uma demanda que já havíamos estipulado em nosso plano estratégico no começo do ano, ao lado dos departamentos de planejamento e marketing. Trata-se de uma parcela enorme de fãs que desejam ter uma camisa oficial do clube. É o pouco de muitos. Esperamos alcançar o resultado projetado lá no início, e caso isso ocorra, em 2020 produziremos novas unidades dessas camisas", disse o presidente do clube, Marcelo Paz.