Fortaleza simula agressão a mulher durante jogo por campanha contra a violência

O Fortaleza utilizou uma forma incomum de falar sobre a violência contra a mulher, na véspera do dia internacional que marca a luta delas: o clube cearense colocou dois atores encenando uma agressão durante o intervalo da partida contra o CSA, pela Copa do Nordeste.

A ação começou com a conhecida 'câmera do beijo', durante o intervalo do jogo. Ao focalizar no casal de atores, o homem avisa, mas a mulher demonstra pouco interesse. Então, ele a agarra, forçando um beijo.

No material produzido pelo clube, os atores explicam que foi apenas uma cena e incentivam as mulheres a denunciar aos órgãos competentes caso sofram agressões. Confira nos vídeos.

No intervalo da partida entre Fortaleza e CSA, um fato chamou atenção dos torcedores presentes no estádio. No telão da Arena Castelão, no momento da Câmera do Beijo, um homem tenta agredir uma mulher ao tentar beijá-la e ela recusar. A reação causou revolta. pic.twitter.com/ZinhPCpB5q — Futebolês (@soufuteboles) March 8, 2020

Em campo, o Fortaleza também foi bem: a equipe bateu o CSA por 1 a 0 e chegou a 11 pontos no grupo A da Copa do Nordeste, ficando na segunda colocação.

Outros clubes fizeram ações específicas sobre a violência contra a mulher, como Bahia, Vitória e Flamengo. Nos jogos da nona rodada do Campeonato Paulista, mulheres entram em campo com os atletas e fazem um apitaço, como forma de falar sobre o assédio e sobre a presença feminina nos estádios.