Fortaleza transmitirá jogo contra o São Paulo em formato 'drive-in'

Os torcedores do Fortaleza poderão acompanhar as partidas do time no Campeonato Brasileiro em formato “drive-in”. A “Arena Go Dream” será aberta pela primeira vez nesta quinta-feira e transmitirá a partida contra o São Paulo.

"O drive-in é uma parceria do Fortaleza com a Go Dream. É um projeto nacional, que tem patrocínio da Petrobras, AME e Budweiser. É uma estrutura fantástica, muito bem localizada em um espaço nobre de Fortaleza. O espaço vai contar com um telão de mais de 120m² e toda a infraestrutura que o Centro de Eventos oferece, com banheiros higienizados e amplos. Tudo bem automatizado por aplicativo próprio para evitar aglomerações", explicou Gama Filho, assessor comercial do clube.

A estrutura foi montada no estacionamento do Centro de Eventos de Fortaleza. Os portões do local serão abertos uma hora antes do início da partida e serão aceitas apenas quatro pessoas por carro. O ingresso custa R$ 120 por veículo. Contudo, sócios do clube poderão adquiri-lo com desconto.

"Vemos isso como uma possibilidade de o torcedor matar a saudade do ambiente do estádio. Claro que não é igual ir ao estádio, mas é uma simulação de algo parecido com o que tínhamos. Em um momento difícil como esse, estamos conseguindo entregar algo importante ao torcedor para tentar preencher esse vazio diante desse novo normal”, concluiu Gama Filho.