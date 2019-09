Foto antiga de Ronaldinho e Rooney chama atenção nas redes sociais

Wayne Rooney usou seu perfil no Instagram nesta sexta-feira para postar um #flashbackfriday e reviver um momento do passado com Ronaldinho Gaúcho. O post deixou os fãs saudosos.

Na publicação de Rooney, os jogadores aparecem lado a lado durante uma sessão de fotos para o game da EA Sports Fifa, em 2006. A repercussão nos comentários contou com mensagens de muitos fãs que descreveram os atletas como "Lendas". Veja o post, que contou com mais de 460 mil curtidas em apenas oito horas:

Àquela época, o atacante inglês defendia o Manchester United, enquanto o brasileiro vestia a camisa do Barcelona. Hoje, aos 39 anos, Ronaldinho não joga mais profissionalmente. Já Rooney, é atleta do DC United, que disputa a MLS, mas deixará o time a partir de janeiro de 2020 para se juntar ao clube inglês Derby County, atuando como jogador e treinador.