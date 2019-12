Fotógrafo cego registra o último jogo do Corinthians no Brasileirão

A partida entre Corinthians e Fluminense, realizada no último domingo, em Itaquera, contou com a presença do fotógrafo cego João Maria. O profissional registrou momentos do jogo com a sua câmera especial.

A câmera "fala" suas configurações a auxilia João Maria na hora de registrar a partida. O profissional, já especializado em cobrir eventos esportivos, ficou famoso ao ser o primeiro fotógrafo cego a cobrir os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de janeiro.

"A experiência foi extraordinária! Foi a primeira vez que fotografei um jogo de futebol e foram muitas sensações, principalmente as sonoras e conseguimos transformar todos esses sons em imagem! Foi incrível! Uma experiência única poder fotografar a paixão nacional, que é o futebol, usando a minha sensibilidade", conta João Maia.

Aos 28 anos, por conta de uma inflamação em alto grau que compromete o olho, João Maia perdeu completamente a visão do olho direito. No esquerdo, teve uma lesão no nervo ótico que resultou em baixa visão. Hoje, ele enxerga apenas uma pequena porção de cores e muitos vultos. Mas, contra todas as probabilidades, se tornou fotógrafo profissional.

Tânia Abe, responsável pela área de marketing da Canon do Brasil, que fez parceria com o Corinthians para trazer João Maia ao jogo, também comentou sobre o momento. "Ficamos felizes em proporcionar essa experiência única e que ficará registrada na memória de João e também nas imagens registradas por ele. É por isso que trabalhamos todos os dias, para fazer a diferença na vida de alguém".