Fox Sports contrata Fernanda Colombo como comentarista de arbitragem

Após a ida de Nadine Bastos para a Globo, a Disney anunciou a contratação da ex-assistente de arbitragem Fernanda Colombo. A partir desta quinta-feira, ela irá comentar e discutir lances polêmicos de arbitragem nos canais Fox Sports.

Essa será a segunda passagem de Fernanda em emissoras de TV. Em 2018, ela participou do programa "Show do Esporte", ao lado de Milton Neves, na Band. A comentarista disse que está animada para iniciar os trabalhos. "Será uma experiência maravilhosa comentar os jogos mais emocionantes do futebol sul-americano e mundial. Os olhos do mundo acompanham a Libertadores. O Fox Sports é a Casa da Libertadores e agora passa a ser minha casa também. Muito feliz por fazer parte dessa família", revelou.

A primeira participação no quadro de comentaristas da Fox Sports foi na manhã desta quarta-feira. Ao lado de Luciano Calheiros, Renata Silveira, Maurício “Mano” Borges, Marcel Capretz e Paulo Lima, Fernanda fez inserções no "Bom dia Fox".

"É um momento de realização pessoal e profissional. Amo futebol. Desde criança frequento estádios. Tentei ser jogadora, mas a bola atrapalhou bastante (risos). Fui árbitra assistente por oito anos. Deixei a arbitragem para me dedicar ao jornalismo esportivo. Hoje começo a escrever mais uma página na minha carreira fora das quatro linhas e tenho certeza que será uma história emocionante, de muita dedicação e aprendizado", concluiu.