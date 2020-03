Fox Sports terá transmissão comandada por time feminino no Dia da Mulher

No Dia da Mulher, celebrado em 8 de março, o canal Fox Sports incluiu em sua grade de programação uma transmissão comandada por um time feminino. De acordo com a emissora, a narradora Renata Silveira está escalada para a partida entre Mainz e Dusseldor, às 14 horas (de Brasília), pelo Campeonato Alemão.

"Já ouvi que a voz de mulher não combina com futebol. O que é novo gera estranhamento, mas, se houver oportunidade de tornar isso normal, as pessoas se acostumam. Escutem, assistam", disse Renata em entrevista para o programa Aqui com Benja.

Questionada sobre os comentários de torcedores, ela afirma que recebe muitos elogios, mas ainda existe o preconceito e "também há comentários que não acrescentam", conta. "Leio esses comentários e não me incomodam. É triste, mas nunca me atingiram de forma alguma, são mais um combustível para eu fazer ainda mais e melhor", complementa.

Além de Renata Silveira, o time também vai contar com a presença de Nadine Bastos, ela fará os comentários do jogo.