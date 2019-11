FPF abre votação para prêmio Craque da Galera do Paulista Feminino 2019

A Federação Paulista de Futebol abriu votação, em sua página na rede social Facebook, para eleger a Craque da Galera do Paulista 2019. Estão concorrendo ao prêmio Luciana, goleira da Ferroviária; Gláucia, atacante do Santos; Gabi Zanotti, meia-atacante do Corinthians; e Ary Borges, meia-atacante do São Paulo.

Luciana, goleira da Ferroviária, foi um dos destaques da equipe na temporada, sendo essencial para a conquista do Campeonato Brasileiro.

Gláucia, atacante do Santos, tem 19 gols marcados em 32 jogos no ano, sendo cinco gols em 16 partidas no estadual.

Gabi Zanotti é meia-atacante e camisa 10 do Corinthians. Em 2018 foi eleita a melhor atacante do Campeonato Brasileiro Feminino e tem uma medalha de ouro pela seleção nos Jogos Pan-Americanos de 2015.

Ary Borges é a mais nova da lista. A meia do São Paulo tem apenas 19 anos e marcou dois gols pelo estadual.