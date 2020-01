FPF cita Snoop Dogg em divulgação do Campeonato Paulista: 'Faça como ele'

Após a repercussão sobre o vídeo do gol de Lucas Lima compartilhado pelo rapper americano Snoop Dogg nesta quarta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) aproveitou o momento para divulgar o Campeonato Paulista.

Em sua conta no Facebook, a FPF fez um post de divulgação do campeonato e mencionou o cantor americano. "Quatro jogos encerram a primeira rodada do Paulistão Sicredi 2020. Faça como o Snoop Dogg e não perca nenhum lance do maior estadual do Brasil", escreveu.

Snoop Dogg usou a sua conta no Instagram para divulgar o gol de Lucas Lima pelo Palmeiras na vitória da equipe paulista por 4 a 0 sobre o Ituano, nesta quarta-feira.