France Football anuncia indicada à Bola de Ouro com posição errada

Indicada ao prêmio Bola de Ouro da revista francesa France Football, a jogadora sueca Nilla Fischer, de 35 anos, que atualmente joga no clube sueco Linkopings FC, foi pega de surpresa nesta tarde ao ver que a revista havia creditado a ela a função de meio-campista, posição que não joga há 6 anos.

No twitter, a jogadora respondeu à publicação: "Estou honrada, mas meio-campista? Não sabia disso". Alguns minutos depois, Nilla Fischer apagou a publicação.

Apesar de a atleta ter passado boa parte da carreira como meio-campista, desde 2013, quando a técnica Pia Sundhage era treinadora da seleção sueca, Nilla passou a jogar como zagueira.

Além disso, a jogadora ainda mostrou descontentamento ao responder que seu clube também era diferente do publicado: "Ainda é o clube errado", reclamou.

It's still the wrong club! — Nilla Fischer (@fischer_nilla) October 21, 2019