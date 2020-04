France Football elege camisas de Corinthians e Fla entre as 50 mais lendárias

A revista France Football elegeu as 50 camisas mais lendárias da história do futebol. Entre elas, está o manto utilizado pelo Corinthians em 1982 e o uniforme do Flamengo de 1970. Camisas da seleção brasileira também aparecem na lista.

A camisa do Corinthians marcou o período da "Democracia Corinthiana" e a revista justificou a escolha do 24º lugar como um uniforme que foi instrumento político contra a ditadura militar da época. "Mais que um clube. Uma instituição que ocupa um lugar à parte na história do Brasil, o Corinthians teve lendas como Garrincha, Sócrates e Ronaldo e tem 40 milhões de torcedores pelo mundo, mas sobretudo em seu país", escreveu a France Football.

"Em 1982 os jogadores do Corinthians, com o apoio de seus torcedores, decretaram a Democracia Corinthiana, espécie de movimento ideológico construído para lutar contra a ditadura militar que comandava o Brasil. No mesmo ano, o clube passou a exibir o slogan na sua célebre camisa preta e branca pintado de gotas de sangue para denunciar o regime do país. Em novembro de 1982, na final do Campeonato Paulista, os jogadores entraram em campo com a inscrição "Dia 15 Vote", nas costas das camisas, para incentivar a torcida a comparecer à votação de governadores em todos os estados. Mais que um clube", complementa o texto.

O Flamengo aparece em 43º lugar. "Paixão rubro-negra profunda. Na cidade do samba, alegria e, sobretudo, das cores, o Rio de Janeiro, ver artistas brincando de rubro-negro traz um contraste sagrado. No entanto, essas são as cores históricas do clube mais popular do Brasil. Na época, o Mengão viu nomes como Garrincha tomarem conta do futebol local, mas estava se preparando para entrar na era de ouro", diz a publicação.

As outras camisas nacionais no ranking são da seleção brasileira. A lista exibe os uniformes de 1970, 1986 e 1958. Confira: