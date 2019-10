France Football justifica Neymar fora dos indicados à Bola de Ouro

Pela primeira vez desde 2010, Neymar não está na lista dos indicados ao prêmio Bola de Ouro da France Football. Segundo a própria revista francesa, o motivo de sua ausência se justifica pelo "ano muito complicado" do jogador brasileiro.

Em formato de linha do tempo, começando por 23 de janeiro e indo até 13 de outubro, a France Football listou oito motivos para justificar a ausência do craque do Paris Saint-Germain.

A seguir, confira as justificativas listadas pela revista:

23 de janeiro: Primeira lesão do ano

6 de março: Insultos contra árbitro da partida entre PSG e Manchester United

27 de abril: Empurrão em torcedor após derrota na Copa da França

6 de junho: lesão na seleção brasileira que o tirou da Copa América

9 de agosto: Acusado de estupro, Neymar é finalmente absolvido.

A novela do verão: a transferência abortada para o FC Barcelona

14 de setembro: De volta aos campos contra Strasbourg

13 de outubro: Mais uma lesão na seleção brasileira