Fred irá de BH até o Rio de bike e doará cesta básica para cada km percorrido

Neste domingo, o Fluminense anunciou o retorno do atacante Fred, um de seus maiores ídolos recentes, que estava no Cruzeiro. E o atacante irá de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro assinar o clube tricolor de forma peculiar: de bicicleta, como forma de fazer uma ação social e ajudar famílias carentes.

Ao participar da reprise do jogo entre Fluminense e Palmeiras pelo Brasileirão 2012 pela Rede Globo no Rio de Janeiro, Fred afirmou que irá doar uma cesta básica para cada quilômetro que percorrer até o CT do time carioca.

"Lógico, todo mundo queria estar junto da torcida para sentir o calor, mas estamos nos adaptando e encontrando alguma forma de fazer alguma coisa. Inclusive, estou treinando há uns meses, coloquei no meu treino bicicleta e vou fazer minha volta para o Rio de Janeiro, daqui de Belo Horizonte até o CT do Fluminense, de bicicleta. Vai ser muito desgastante, tem os riscos, mas o objetivo é de conseguir donativos", relatou o atacante.

"Antes desse projeto funcionar já tenho em alimentos para ajudar mais de três mil famílias. E também vou lançar o desafio para cada km que percorrer também vou doar cesta básica. A torcida do Fluminense é muito solidária, o povo brasileiro é muito solidário, e estamos conseguindo através das redes sociais, do esporte de alguma forma, levar alegria e ajudar alguém. Vão dar 600 km de bicicleta", afirmou Fred sobre a ação.

Fred jogou no Fluminense entre 2009 e 2016, período em que foi protagonista nas conquistas de dois Campeonatos Brasileiros, além de ter sido fundamental para o clube escapar do rebaixamento em 2009 após chegar a 99% de chance de cair.