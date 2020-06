Fred leiloará bike que usou para ir de BH ao Rio e doará dinheiro arrecadado

Após cumprir a promessa de ir de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro de bicicleta para assinar o contrato com o Fluminense, o atacante Fred segue com seu 'tour solidário'. O próximo passo do centroavante será leiloar uma das duas bicicletas que utilizou no trajeto e doar o dinheiro arrecadado.

Durante a descida, Fred havia prometido doar uma cesta básica para cada quilômetro que percorresse e chamou a torcida a participar e também realizar doações. A meta inicial de quatro mil cestas básicas foi alcançada ainda no primeiro dia da viagem de Fred, que durou quatro dias.

Agora, a intenção do atacante é seguir ajudando as pessoas atingidas pela crise econômica causada pelo coronavírus. E não deve ser pouco o dinheiro arrecadado: a bicicleta colocada em leilão é uma Impulse E-Trail da linha E-MTB 2020 da MTB, modelo elétrico (pedal assistido), usado para os trechos de subida com preço de mercado de 'apenas' R$ 29.990,00. Os lances poderão ser feitos através do instagram de Francis Melo, empresário do jogador.

A outra bicicleta utilizada pelo jogador foi um MBT convencional, para os trechos planos. Fred chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira e foi apresentado no Fluminense, como previsto.