Frenkie de Jong demonstra tristeza ao ver Ajax fora da Liga dos Campeões

A vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre a Inter de Milão na Liga dos Campeões foi marcada pela cena curiosa do meia do time catalão, Frenkie de Jong, demonstrando tristeza ao perceber que seu antigo clube, o Ajax, havia sido eliminado da competição.

Enquanto os outros jogadores do Barcelona comemoravam a classificação para as oitavas de final, o holandês olhava desanimado para o telão do estádio Giuseppe Meazza, ao ver que o Ajax havia sido derrotado por 1 a 0 pelo Valencia. O resultado fez com que o clube terminasse na terceira colocação do Grupo H e perdesse a vaga para a próxima fase do torneio.

O jogador de 22 anos tem uma grande afinidade pelo Ajax, depois de passar três anos na equipe. Ele participou da campanha que levou o time holandês às semifinais da Liga dos Campeões na temporada 2018/19. Na ocasião, o time acabou sendo eliminado pelo Tottenham.

Em imagens capturadas apenas alguns segundos depois de ter ajudado o Barcelona a vencer a Inter, De Jong pode ser visto fazendo uma careta e olhando para o chão, antes de se afastar quando percebe a câmera focada nele.

A cena repercutiu nas redes sociais e muitos torcedores elogiaram o respeito do atleta pelo antigo time. Confira as reações:

Frenkie De Jong vendo os resultados de Ajax e Valencia pela UCL, que resultou na eliminação do Ajax na fase de grupos, é de partir o coração! pic.twitter.com/qwqUVm3AQc — Calcio edits (@EditsCalcio) December 11, 2019

Olha essa imagem do frankie de jong ao ver o ajax, seu time de coração ser eliminado da champions #casadachampions #InterBarcelonapic.twitter.com/4ESafMSOaQ — Gabriel Santos (@bielsantosfs10) December 11, 2019

De Jong vendo a eliminação do Ajax partiu meu coração pic.twitter.com/himRv92ver — raquel. (@raquelgcc2) December 11, 2019

Quem nasceu pra ser gabigol, nunca será De Jong... https://t.co/xzKRnDb0Mz — Deivid (@DeividTarso) December 11, 2019