Funcionário de lava-rápido bate Ferrari de goleiro do Genoa, da Itália

O goleiro italiano Federico Marchetti, do Genoa, teve um grande problema nesta terça-feira. Após deixar sua Ferrari 812 Superfast para ser lavada em um estabelecimento especializado, o jogador foi treinar e aguardava o carro ser devolvido quando teve uma desagradável surpresa. O automóvel bateu no caminho do centro de treinamento do clube.

Depois do procedimento de lavagem, um funcionário do estabelecimento foi o encarregado de conduzir o carro de volta para entregar ao goleiro. Porém, o condutor se atrapalhou com a elevada potência do carro, perdeu o controle e bateu em cinco carros que estavam estacionados na rua. A bela Ferrari do goleiro ficou destruída.

Apesar de não ter sofrido ferimentos, o condutor vai ter um grande problema para reparar o prejuízo causado ao goleiro. O carro utilizado pelo jogador tem o valor estimado em cerca de R$ 2 milhões.