Funcionário do Araçatuba escreve 'atretas' em estádio e viraliza

Em Araçatuba, um erro do time da cidade chamou a atenção nesta semana. Não foi de um jogador em campo, do técnico, nem do dirigente: foi do funcionário responsável por realizar a pintura do estádio. Um dos portões de acesso aos jogadores teve escritas as palavras 'atretas Araçatuba', em vez de atletas.

A internet, é claro, não perdoou. Piadas foram feitas nas redes locais, e chegaram até o letrista, que demonstrou estar chateado com a situação. "Eu sou o letrista. Foi eu que escrevi. Errar é humano", comentou em uma postagem que fazia graça com a situação.

No entanto, o elenco do Araçatuba e o próprio clube deram apoio ao funcionário. Foi lançada uma campanha com a hashtag #FechadoComOLetrista e a agremiação publicou uma nota oficial explicando a situação, confira.

COMUNICADO OFICIAL “É Triste ver que o erro de um trabalhador repercute mais do que todo trabalho grande que ele já... Publicado por AEA - Araçatuba em Terça-feira, 8 de setembro de 2020

O Araçatuba está na quarta divisão do futebol paulista, a série B. A equipe está no grupo 1, ao lado de Andradina, América, Bandeirante e Tanabi. A estreia no torneio será no dia 18 de outubro, contra o América de Ribeirão Preto.