Funeral de treinador interrompe jogo do Campeonato Iraquiano

Karim Salman, técnico de 55 anos que faleceu na última semana por covid-19, provavelmente ficaria satisfeito com o funeral que teve. O velório do treinador iraquiano, que estava no comando do Al-Karkh, acabou paralisando um jogo do Campeonato Iraquiano.

O cortejo fúnebre do Salman terminou em um dos principais estádios de Bagdá, o Ahmed Rahmi, onde era disputada uma partida do principal torneio do país entre Al-Talaba e Al-Qasim. Um grupo de amigos do técnico chegou ao local carregando o caixão e o jogo parou para homenageá-lo.

O treinador havia trabalhado recentemente no Al-Talaba e muitos jogadores demonstraram emoção ao vê-lo. Além da situação, também chama a atenção a falta de preocupação com a covid-19, uma vez que o Iraque tem mais de 560 mil infectados e 12 mil mortos.

انهيار جميع المتواجدين في ملعب الكرخ بعد دخول جنازة الراحل كريم سلمان ... مشهد لا يوصف pic.twitter.com/Kkyh7HpKsZ — العراق سبورت (@IrqSport) December 2, 2020

تشييع الكابتن #كريم_سلمان في ملعب الكرخ بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال و اياد بنيان و الكابتن غانم عريبي و شرار حيدر ولاعبين نادي الكرخ و لاعبين سابقين#الله_يرحمه pic.twitter.com/bDQYL00IWS — العراق سبورت (@IrqSport) December 2, 2020

Karim Salman jogou pela seleção iraquiana, disputando a Olimpíada de 1988 em Seul pelo país, e rodou por diversos dos grandes clubes do país como treinador.