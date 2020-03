MC Livinho é registrado como jogador profissional do Audax na série A2

O cantor MC Livinho apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF como um jogador profissional do Audax Osasco, time que disputa a série A2 do Campeonato Paulista. A situação surpreende pelo artista ter emplacado diversos sucessos dentro da cena do funk no Brasil.

O registro do cantor, cujo nome verdadeiro é Oliver Decesary Santos, foi feito na última terça-feira, 3 de março. Nem o clube nem o 'jogador' se pronunciaram sobre a situação até o momento.

Livinho, no entanto, não é um completo estranho à bola: o funkeiro já participou de alguns amistosos de final de ano entre jogadores e celebridades, e demonstrou habilidade. No entanto, ainda não se sabe se ele entrará em campo pelo Audax ou se a contratação foi apenas uma jogada de marketing.

O Audax está na sétima colocação da série A2, com 13 pontos - oito times avançam para as quartas de final e seguem na briga pelo acesso à elite do futebol paulista. O torneio, no entanto, está bem embolado, sendo que mais dois times têm 13 pontos e outros quatro têm 12 pontos.