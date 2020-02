Gabigol aparece com barba descolorida e flamenguistas brincam: 'coitado do sósia'

Gabriel Barbosa, o Gabigol, chegou ao jogo de número de 300 na carreira e comemorou com mais uma mudança no visual: para a partida contra o Boavista pelo Campeonato Carioca, o atacante do Flamengo decidiu descolorir a barba, além do cabelo.

O novo estilo, claro, chamou a atenção dos torcedores rubro-negros. Houveram manifestações de aprovação e desaprovação mas, principalmente, brincadeiras com o sósia de Gabigol, o 'Gabigordo', que costuma acompanhar todas as mudanças de visual que o jogador faz. Também houveram comparações com o Papai Noel e o Papai Smurf.

Gabigordos de todas as idades: pic.twitter.com/X87lAlJSRC — Tim Habey (@naomarco69) February 22, 2020

Coitado do Gabigordo. Maluco deve ter até desistido. — OlímpicLucBR (@BrOlimpic) February 22, 2020

Daqui a pouco o GABIGORDO estará no caso de família,encontro com a Fátima...Pedindo ajuda pq o GABIGOL levou ele a falência de tanto que muda de visual! — william (@MaxDias9) February 22, 2020

Coitado do gabigordo kkkkkkkkkkkkkk — daniel's (@_danieldias00) February 22, 2020

GabiGordo vai pintar também? — Luiz Henrique (@LuizHenrique_RJ) February 22, 2020

Papai Noel tá diferente — Gaby (@GabyFoliver) February 22, 2020

MEU DEUS GABRIEL NÃO — bea ᶜʳᶠ (@mengofavs) February 22, 2020

Boatos de que Gabigordo já tá descolorindo a barba. — Coringa do Flamengo ‍♂️ (@Patrick__CRF) February 22, 2020

natal chegou mais cedo esse ano? papai noel tá diferente — claralhoᶜʳᶠ (@_oicolegxs) February 22, 2020

tenha dó, Gabriel — fraca e sem talento (@isadoracrf_) February 22, 2020

meu deus q coisa linda — (@arrwxscaeta) February 22, 2020

Papai Smurf tá diferente pic.twitter.com/K3akXXlLyX — ᶜʳᶠ ⚫ (@bthammy) February 22, 2020

Papai Noel fora d época KKKKKK — Gaby (@GabyFoliver) February 22, 2020

Gabidoso — Erikes (@Erikesfla7) February 22, 2020

Para além das brincadeiras nas redes sociais, Gabigol mais uma vez foi decisivo para o Flamengo: o atacante fez o gol da virada na final da Taça Guanabara, fechando o placar em 2 a 1. Jean havia aberto o placar para a equipe do interior e Diego empatado para o rubro-negro.

Agora, o Flamengo se prepara para outro jogo valendo taça: na próxima quarta, joga contra o Independiente del Valle no Maracanã, no jogo de volta da Recopa Sul-Americana. O jogo de ida terminou em 2 a 2 - quem vencer levanta a taça; qualquer empate leva o jogo para prorrogação e, em seguida, pênaltis.