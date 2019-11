Gabigol aproveita dia de folga com Rafaella Santos, irmã de Neymar

Craque do Flamengo e artilheiro do Campeonato Brasileiro, Gagibol aproveitou o seu dia de folga ao lado de Rafaella Santos, irmã de Neymar, em Mangaratiba, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Imagens do jogador com a irmã de Neymar foram compartilhadas nas redes sociais pelo empresário Gagau Tavares, que levou o casal até Mangaratiba em um jatinho particular.

Vale lembrar que recentemente os internautas lançaram as hashtags #TeamGabigol x #TeamNeymar para aumentar ainda mais as brincadeiras relacionadas ao namoro de Gabigol com a irmã do craque do Paris Saint-Germain.

Em campo, Gabigol agora se prepara para enfrentar o Botafogo, na próxima quinta=feira, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Flamengo soma 71 pontos.