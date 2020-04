Gabigol aproveita quarentena para mudar visual e volta aos dreadlocks

Gabigol resolveu aproveitar a quarentena e o seu período de férias para mudar o visual. Desta vez, o craque do Flamengo voltou a usar dreadlocks, um estilo de tranças no cabelo.

O jogador recebeu cabeleireiros em sua casa e registrou o momento nas redes sociais. Os profissionais aparecem nos vídeos usando máscaras de luvas. As publicações do jogador ainda mencionam o cantor Matuê, uma das inspirações para o seu novo visual.

Gabigol voltou com os Dreads pic.twitter.com/PkROiU0Phz — Flazueiro (@Flazueiro) April 2, 2020

A diretoria do Flamengo decidiu dar férias coletivas aos jogadores do time durante a pandemia do novo coronavírus. O elenco ficará afastado dos trabalhos entre o dia 1º e o dia 20 de abril. O objetivo do clube carioca é reduzir o prejuízo em razão da paralisação do futebol brasileiro.