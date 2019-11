Gabigol comanda a festa do Flamengo e provoca o Palmeiras: 'Não tem Mundial'

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Gabigol aparece provocando o Palmeiras após o Flamengo conquistar a Copa Libertadores. O elenco e a comissão técnica começaram a festa do título no gramado do Monumental de Lima, palco da vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, e estenderam a celebração para o hotel em que estavam hospedados.

Lá, Gabigol, decisivo para a conquista com dois gols, soltou o coro: "O Palmeiras não tem Mundial". Além de jogadores, estavam presentes na celebração membros da comissão técnica, diretoria, familiares, amigos e convidados.

Palmeiras: cheirinho Jogadores do Flamengo: pic.twitter.com/hGHBmNMlr9 — SÉRIE A (@SerieAdoBrasil) November 24, 2019

A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras aumentou nos últimos anos à medida em que os dois disputaram títulos importantes. O Palmeiras vinha levando a melhor, já que não deu chances para o rival carioca e conquistou o Brasileirão em 2016 e 2018.

Na comemoração do último título, inclusive, o elenco palmeirense debochou do Flamengo, fazendo menção ao "cheirinho" ao passar em frente a uma loja oficial do clube rubro-negro.

O voo de volta do Flamengo de Lima, no Peru, atrasou cerca de 1h30 e chegou ao Rio por volta das 11 horas na manhã deste domingo. Do aeroporto do Galeão, a delegação do clube carioca seguiu de ônibus até o centro da cidade, onde centena de milhares de flamenguistas já estavam desde cedo.

Lá, o elenco e comissão técnica desfilaram em cima de um trio elétrico para festejar com os torcedores. Gabigol foi o mais animado. Ele comandou a festa, puxando o grito das comemorações e voltou a dizer que o "Palmeiras não tem Mundial", incendiando a multidão ali presente.