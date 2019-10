Gabigol dá cantada em influenciadora e namorado responde: 'Aqui não tem gol'

A influenciadora Huma Kimak virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste sábado. O motivo: ela recebeu uma cantada de Gagibol, do Flamengo, por meio de uma mensagem privada no Instagram.

O caso se tornou público após o namorado da influenciadora, conhecido como Tacyo, divulgar um vídeo exibindo a mensagem nas redes sociais. Além de expor o atleta, ele brincou: "Alguém avisa ele que aqui não tem gol do Gabigol não".

Pô Gabigol ?? pic.twitter.com/dhPCRczguN — Diário de torcedor (@tweettorcidas) October 5, 2019

Na mensagem, Gabigol escreveu "meu Deus" como resposta de uma foto publicada por Huma Kimak em seu Stories no Instagram. Ela e seu namorado estão curtindo uma viagem na região nordeste do Brasil. As imagens recentes mostram o casal em Natal, Rio Grande do Norte.

No Twitter, o vídeo viralizou. "Poxa, Gabigol! Tanta mulher solteira por aí", "como o Gabigol manda mensagem para uma mulher comprometida?", comentaram alguns dos internautas.

Gabigol meu filho, tanta mulher solteira... KKKKKKKK ó eu aqui, porra! pic.twitter.com/1VZBiEXuFa — ?ulamba (@xcrfcb) October 5, 2019