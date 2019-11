Gabigol, Daniel Alves e Medina vão participar de especial de Natal da Globo

O atacante Gabriel, do Flamengo, será uma das estrelas do programa "Sonho de Criança", produção especial de Natal da TV Globo que vai ao ar na noite de 25 de dezembro. Além do flamenguista, vão participar do programa mais outros seis esportistas: os jgoadores Daniel Alves e Everton Cebolinha, a artilheira Cristiane, o surfista bicampeão mundial Gabriel Medina, o nadador multicampeão a skatista Rayssa Leal, de apenas 11 anos.

Gabriel já gravou a sua participação no especial natalino dias atrás, antes da viagem para Lima, onde o Flamengo decide neste sábado a Copa Libertadores contra o River Plate. Na produção, o atacante encontrou no Ninho do Urugu um fã de apenas nove anos, Lucas Andrade, que mora em São Gonçalo (RJ) e viajou ao Rio para conhecer de perto o ídolo.

O jogador do Flamengo vive um ano muito especial na carreira e pode neste fim de semana comemorar dois títulos. Além da decisão da Libertadores, o clube carioca pode se sagrar campeão brasileiro no domingo. Para isso, basta o Palmeiras não conseguir derrotar o Grêmio no Allianz Parque.