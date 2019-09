Gabigol, do Flamengo, assume namoro com irmã de Neymar

O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, assumiu namoro com Rafaella Santos, irmã de Neymar. O jogador compartilhou uma foto do casal com os fãs em sua conta oficial no Instagram na última sexta-feira. Os dois também aparecem se beijando em vídeos que circulam nas redes sociais.

O registro de Gabriel e Rafaella juntos foi feito na festa de aniversário do atleta, que completou 23 anos. "Obrigado pela surpresa pretinha... E também todos pelas mensagens de carinho!", escreveu o jogador nas redes sociais.

Essa não é a primeira vez que os dois estão juntos. Em 2017, Gabriel chegou a namorar Rafaella, mas o relacionamento durou poucos meses. Em abril deste ano, o casal foi flagrado comemorando o título do Flamengo pelo Campeonato Carioca em uma boate na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Gabigol também esteve presente na festa de aniversário de Rafaella, em março, mesmo após os dois declarem que não estavam namorando.

Em campo, Gabriel foi o autor de dois dos três gols do Flamengo na vitória sobre o Palmeiras neste domingo. O próximo jogo da equipe será contra o Avaí, sábado, pelo Campeonato Brasileiro.