Gabigol está entre os 50 melhores jogadores do mundo de jornal espanhol

O jornal espanhol Marca já divulgou 60 nomes da lista dos 100 melhores jogadores do mundo. Em sua nova atualização, Gabigol aparece na 49ª colocação e fica à frente de outros brasileiros. Bruno Henrique, por exemplo, ocupa o 67º lugar.

O craque do Flamengo superou até Romelu Lukaku, da Inter de Milão, que aparece no 75º lugar, e os brasileiros Everton Cebolinha (87º lugar), Lucas Moura (82º), Rodrygo (80º), Bruno Henrique (73º), Daniel Alves (67º), Ederson (61º) e Daniel Alves (56º).

El hombre Libertadores de @Flamengo_es ocupa el puesto 49 en #Los100deMARCA: @Gabigol. 2019 fue su año https://t.co/ioi8Z4GZIN — MARCA (@marca) December 26, 2019

Ao lado de Gabigol está Gabriel Jesus, o Manchester City, na 48ª colocação. O último jogador divulgado pelo jornal espanhol foi Piqué, do Barcelona, na 41ª posição. As outras colocações ainda serão divulgadas no site oficial do veículo.

Vale lembrar que o jornal inglês The Guardian também fez uma lista dos 100 melhores jogadores do mundo. Nela, Gabigol ficou na 52ª posição.