Gabigol faz tatuagem em homenagem ao título do Flamengo na Libertadores

Gabigol adicionou mais uma tatuagem para sua coleção. Desta vez, o craque do Flamengo resolveu homenagear o título da equipe rubro-negro na Libertadores, conquistado de forma histórica no último dia 23.

O atacante, que marcou dois gols nos acréscimos do segundo tempo e decretou a vitória do Flamengo por 2 a 1, desenhou a taça da Libertadores na coxa. Veja:

"Mais uma vez fazendo parte da história. Chegou o momento tão esperado tão sonhado por milhões de flamenguista, Gabigol eternizando a taça", escreveu o tatuador Adão Rosa nas redes sociais.

Em sua conta profissional no Instagram, Adão Rosa revelou os bastidores da nova tatuagem de Gabigol. Ele também é conhecido por ser o tatuador de Neymar, em sua pele ele tem eternizada a assinatura do craque do Paris Saint-Germain.