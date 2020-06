Gabigol lança coleção especial de chinelos com a sua assinatura

Ídolo do Flamengo, Gabigol lançou o primeiro produto oficial com a sua identidade nesta segunda-feira. Em parceria com a Kenner, o jogador terá a sua assinatura em uma coleção de chinelos.

Os chinelos foram lançados na campanha "Re.defina" em modelos urbano, praia, esportivo e até infantil. Todos nas cores preto e vermelho.

"Minha ligação com o Rio de Janeiro foi logo de cara. Uma cidade que eu sempre gostei e me recebeu de braços abertos. E acredito que essa coleção representa isso. Espero que gostem dos modelos, pois foram feito pensando no conforto e leveza para quem for usar", disse o jogador.

A linha estará disponível no site da Kenner a partir deste sábado. A marca promete lançar outros produtos com o nome de Gabigol ainda em 2020.