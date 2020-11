Gabigol lança coleção de quadros com imagens da final da Libertadores

O bicampeonato do Flamengo na Libertadores completa um ano nesta segunda-feira, 23. Para comemorar a data, Gabibol lançou uma coleção de quadros autografados com imagens da final. O atacante foi o herói da conquista ao marcar os dois gols da vitória do time carioca por 2 a 1 sobre o River Plate.

Todas as peças serão numeradas e contam com registros dos fotógrafos Pedro Martins e André Mourão, que acompanharam a trajetória de Gabigol na competição.

"Costumo dizer que aquela final foi um dos dias mais felizes de toda minha vida, algo que ficará marcado na minha vida e de todos os flamenguistas. Esses quadros são para eternizar esse momento e espero que gostem. São fotos que marcaram aquele dia, toda a vibração, batalha e explosão da torcida", disse o jogador.

Os quadros serão vendidos pelo site Só Ídolos. O atleta também conta com uma série de produtos licenciados, como copos, mini craque e até almofadas.