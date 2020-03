Gabigol manda mensagem a Babu e diz que quase foi na casa de vidro do BBB

O atacante Gabigol, do Flamengo, mandou uma mensagem ao ator Babu, um dos participantes do reality show Big Brother Brasil (BBB), da TV Globo. O ator é flamenguista, e em conversas com outros participantes, disse que achava que o jogador não tinha ficado no rubro-negro para 2020, e Gabigol "avisou" justamente que segue no clube carioca.

"Foi para o bem da nação, eu fiquei! E outra.. Começou a liberta como terminou", escreveu Gabigol. Na sequência, o atacante retuitou gifs de Babu dançando e pediu para que os seguidores subissem uma hashtag como forma de tentar fazer a produção do programa dizer ao ator que ele ficou no Flamengo.

Coeeeeeh meu mano Babu! Foi para o bem da nação, eu fiquei! E outra.. Começou a liberta como terminou ❤️ #TeamBabu — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 5, 2020

Temos que fazer hashtag até o BBB avisar ele que eu fiquei! HAHAHAHAHA https://t.co/FTtw1a07AS — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 5, 2020

Pega a dancinha HAHAHAHAHA https://t.co/9Zqr1CEjXt — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 5, 2020

Sabe muito esse menino HAHAHAHAHA https://t.co/1z2DWAz5oi — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 5, 2020

Depois, uma seguidora sugeriu que ele visitasse a casa onde o reality show é realizado, e Gabigol respondeu que quase foi para a Casa de Vidro, que estava montada em shopping do Rio de Janeiro e onde o público poderia passar mensagens para participantes que viriam a entrar no programa.

Eu quase fui na casa de vidro, juro HAHAHAHA https://t.co/IEnnrm5NYy — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 5, 2020

A equipe que atualiza as redes sociais de Babu respondeu a Gabigol afirmando que, se ele ficar sabendo, certamente será campeão do BBB. A hashtag entrou nos temas mais comentados do Twitter, o que foi comemorado pelo atacante.

Já somos os maiores? #babugabigolficou — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 5, 2020

Oto patamá de hashtag HAHAHAHAHA https://t.co/X9iTeoevjK — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 5, 2020

Gabigol não só ficou no Flamengo como está vivendo grande fase: tem nove gols em oito jogos em 2020, sendo decisivo para o Flamengo nas conquistas da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana.