Gabigol muda o visual e aparece em jogo do Flamengo com tranças

Decisivo nas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Gabriel Barbosa, o Gabigol, decidiu mudar seu visual. O artilheiro do Flamengo divulgou em seu perfil oficial no Instagram uma foto em que aparece com dreads loiros. O trabalho foi feito pelo hairstyle Marcos Baroni, de São Paulo.

Gabigol não poderá estrear o visual em campo nesta quarta-feira, diante do Ceará, no jogo em que o time rubro-negro receberá a taça. Ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo depois de ter sido expulso contra o Grêmio e acompanha a partida em um dos camarotes do Maracanã.

Com 40 gols na temporada, sendo 22 deles no Brasileirão, do qual é artilheiro, Gabigol ainda não definiu seu futuro. Ele está emprestado pela Inter de Milão ao Flamengo até o final da temporada. O clube rubro-negro já se acertou com os italianos muito antes dos títulos da Libertadores e do Brasileirão. No entanto, o atacante ainda não deu uma resposta e, agora, é possível que a Inter de Milão aumente o valor pedido pelo jogador.

Gabigol não tem falado sobre o assunto publicamente. Recentemente, ele disse estar apenas focado na disputa do Mundial de Clubes. "A gente está vivendo um ano maravilhoso, temos um Mundial para jogar. O Flamengo é um clube enorme, quem sou eu para me colocar no meio disso? Temos um Mundial pela frente, vamos focar nisso", disse.