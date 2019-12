Gabigol posta foto com namorada na chegada de premiação do Brasileirão

O artilheiro do Campeonato Brasileiro, Gabibol, publicou em suas redes sociais fotos ao lado de sua namorada, Rafaella, irmã de Neymar, chegando ao prêmio Troféu Bola de Prata, do canal ESPN, realizado na tarde desta segunda-feira.

Na legenda de uma das imagens o craque escreveu: "E que comece o dia de premiações com a patroa Rafaella."

E que comece o dia de premiações com a patroa @Rafaella_ ❤️ pic.twitter.com/BhXVyTypMA — Gabriel Barbosa (@gabigol) December 9, 2019

O evento elegeu os melhores do futebol na Série A do Brasileirão. Gabibol foi premiado como o melhor centroavante da competição, artilheiro e também ficou com a Bola de Ouro, troféu dado ao craque do campeonato.

O atacante do Flamengo postou também uma foto ao lado de Jorge Jesus, eleito o melhor técnico do torneio. Uma mensagem de carinho seguiu com a imagem: "Eu te amo", escreveu Gabigol.