Gabigol posta foto com técnico do Santos e irrita torcida do Flamengo

O atacante Gabigol, do Flamengo, usou a sua conta nas redes sociais neste sábado para publicar uma foto ao lado de Jesualdo Ferreira, novo técnico do Santos. A ação do jogador acabou irritando a torcida do time carioca.

Gabigol chamou o treinador do Santos de "mister" e deixou os rubro-negros ainda mais irritados. "Mister, boa sorte no peixão! Obrigado pela conversa e pelos conselhos, que você seja muito feliz, o que precisar estou aqui!", escreveu o jogador.

Mister, boa sorte no peixão! Obrigado pela conversa e pelos conselhos, que você seja muito feliz, o que precisar estou aqui! pic.twitter.com/Et5jh2DeWw — Gabriel Barbosa (@gabigol) January 11, 2020

"Mister. Ja tá merecendo um banquinho", "mister só existe um que é o Jorge Jesus, o resto é apenas técnico", "Não faz isso, Gabriel. Apareceu na notificação aqui "boa sorte no peixão, mister" Já achei q era o Jorge Jesus fechando com o Santos", "mister só o Jorge Jesus", foram alguns dos comentários feitos pelos torcedores do Flamengo no Twitter.

Gabigol visitou o CT do Santos na última quinta-feira e divulgou imagens ao lado do elenco alvinegro nas redes sociais. "Que bom reencontrar vocês e voltar em um lugar que fui muito feliz. Boa sorte nessa temporada", disse o atleta, que também divulgou um vídeo nos gramados da Vila Belmiro.

O time da Vila Belmiro foi o primeiro clube de Gabigol. Ele vestiu a camisa da equipe entre 2005 e 2013. Depois disso atuou por empréstimo em 2018, antes de acertar a sua transferência para o Flamengo.

Confira a repercussão:

Desculpa, mas Mister só conheço um: Jorge Jesus. pic.twitter.com/Ox5eY9DxH5 — UrubuTTᶜʳᶠ ️ (@UrubuTT_) January 11, 2020

Professor Mister só tem um! pic.twitter.com/tVCV5gx2sf — FLA DA NAÇÃO BI E HEPTA CAMPEÃO (@FlaDaNacao_) January 11, 2020

Mister só existe um que é o Jorge Jesus, o resto é apenas técnico. — Pyetro Vincenzo (@pietroflamengo) January 11, 2020

“Mister” Ja tá merecendo um banquinho — Fla Resenhaᶜʳᶠ (@FlaResenhaNews) January 11, 2020