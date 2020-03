Gabigol terá boneco oficial e pode virar personagem da Turma da Mônica

Ídolo da torcida do Flamengo, Gabigol vai ganhar um boneco oficial, semelhante à versão vendida no mercado paralelo. Além disso, o boneco do camisa 9 pode entrar na Turma da Mônica, do cartunista e escritor Mauricio de Sousa.

A ideia dos novos projetos envolvendo Gagigol é atrair os torcedores mirins. "Sei que sou referência para crianças e apaixonados pelo Flamengo. A marca é feita de elementos que me representam, como atitudes, gestos, comportamento e disciplina. Recentemente construímos meu logo baseado na minha comemoração", disse o jogador em entrevista ao jornal O Globo.

Gabigol diz que está voltando os seus projetos para o lado social e reforça a sua ligação com os pequenos torcedores. "Eu adoro crianças, sempre tive meus ídolos, queria estar perto, então sei o que passa na cabeça delas. Por isso procuro nunca perder essa essência. Somos jogadores, aparecemos na TV, mas somos humanos e tem gente se espelhando em nós. Precisamos dar exemplo, ser referência", afirma.

O boneco não oficial de Gabigol já faz sucesso entre as crianças nos estádios. Além da famosa comemoração, que o atleta mostra o "muque". "Fico muito feliz de ser uma referência para a criançada, de ver elas imitando as minhas comemorações, pintando cabelo de louro, levantando a plaquinha. Isso me motiva a criar as brincadeiras e exalar essa alegria no dia a dia, pois a criança tem um sentimento puro e verdadeiro", comenta.

Em campo, o jogador ressalta a sua responsabilidade de trazer bons resultados para o Flamengo. "Sei da minha responsabilidade, sei do quanto foi investido para eu ficar no Flamengo, então tudo isso faz com que a responsabilidade aumente. Quero estar sempre em campo para poder ajudar o Flamengo, com gols, assistências, dando carrinho", brinca. "Eu sempre quero ser melhor que o ano anterior, então espero que possa bater recordes em 2020", projeta.