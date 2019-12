Gabigol tira dreads um dia após sósia adotar o visual e internet não perdoa

Jeferson Sales, conhecido como Gabigordo, colocou dreads para imitar Gabigol nesta terça-feira. Um dia após adotar o visual, o sósia foi surpreendido ao saber que o atacante do Flamengo já havia mudado de penteado. Os internautas, é claro, não perdoaram.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo brincaram com a situação. "Gabigol tá de rivalidade com o Gabigordo? Camisa 9 do Flamengo tira os dreads e quebra o sósia", "Gabigol vs gabigordo é a maior rivalidade do Brasil", "campanha pro Gabigol devolver o dinheiro dos dreads do Gabigordo", comentaram alguns dos internautas no Twitter.

O estilo dread loiro de Gabigol apareceu após a conquista da Libertadores, mas o jogador ficou com o novo penteado apenas por uma semana. Após acompanhar o ídolo, Gabigordo descobriu que o jogador já estava mudando novamente. "Eu recebi agora a notícia que ele Gabigol tirou, então vou ter que tirar também", disse o sósia nas redes sociais.

Ainda nesta quarta-feira, Gabigordo compartilhou mais uma imagem usando os dreads e avisou aos fãs: "A última desse dia só pra ficar registrado aqui, pois já já vou tirar! Ser sósia é isso mano", escreveu.

Em campo, o campeão brasileiro encara o Avaí nesta quinta-feira, às 20h, no estádio do Maracanã.

Confira a repercussão:

Gabigol hoje / Gabigordo pic.twitter.com/ztERHnh0aS — PES MIL GRAU (@Pesgrau) December 3, 2019

O #gabigordo vendo o gabigol mudar de penteado dnv pic.twitter.com/4sBUeOW7ql — Kamila (@Kkkmilaa_) December 3, 2019

Gabigol tá de rivalidade com o Gabigordo? Camisa 9 do Flamengo tira os dreads e quebra o sósia. pic.twitter.com/difqWM45QJ — maiordomundo (@maiordomundoofc) December 3, 2019

E SEGUE A LUTA DO GABIGORDO NEM GABIGOL DEVE ATURAR MAIS ELE pic.twitter.com/gfcVLKWGaP — Info Fla (@infoflaacrf) December 4, 2019

Campanha pro Gabigol devolver o dinheiro do dreads do Gabigordo kkkkk Maluco colocou ontem e o Gabigol tirou hoje. pic.twitter.com/1AM9mBHqUi — Maior•Do•Rioᶜʳᶠ (@_MaiorDoRio) December 3, 2019

*Gabigordo coloca dreads ontem *Gabigol tira dreads hj Gabigordo: pic.twitter.com/caKlJOiNpw — Nenel (@Salles021_crf) December 3, 2019