Gabigol volta a manifestar torcida no BBB e manda recado para mãe de Prior 

Já que o futebol brasileiro, em geral, está paralisado, por conta do novo coronavírus, por que não aproveitar o período longe das quatro linhas para acompanhar o reality show Big Brother Brasil? Isso é o que Gabigol, atacante do Flamengo, tem feito. O camisa nove voltou a manifestar sua torcida por Felipe Prior e Babu Santana, participantes do programa, que teve início no dia 21 de janeiro.

Se domingo, em tempos normais, era dia de futebol, agora, para muitas pessoas, como o atacante do Flamengo, virou dia de “Paredão”. No que isso consiste? Os participantes do Big Brother vão até um confessionário – espécie de urna – e votam num dos jogadores confinados para que o mesmo vá ao “Paredão” e tenha a chance de sair do jogo, através de uma votação popular, que se estende de domingo à terça-feira.

Mãe do Prior, nem te conheço.. Mas, já te amo, tá? Lave as mãos e se cuida, beijo! Boa noite ❤️ ‍♂️ — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 23, 2020

Contudo, na última formação, Felipe Prior, o mais votado pela casa, pôde participar da prova “Bate e Volta”, que, a partir de um jogo, geralmente de sorte, o indicado tem a possibilidade de sair do “Paredão” e ficar mais uma semana em confinamento. Foi justamente o que aconteceu com o queridinho de Gabigol. A alegria do atacante rubro-negro foi tamanha, que o mesmo mandou um recado para a mãe do confinado: “Mãe do Prior, nem te conheço... Mas, já te amo, tá? Lave as mãos e se cuida, beijo! Boa noite”.

O reality tem feito sucesso entre os jogadores do Mengão. Além de Gabriel, o meio-campo Everton Ribeiro e o centroavante Pedro, também comemoram a permanência de Felipe Prior na casa. “Agora tanto faz quem sai”, escreveu Pedro, em suas redes sociais.