Romance no ar! Gabriel Jesus assume namoro com a atriz Fernanda Queiroz

Gabriel Jesus está namorando. Nesta segunda-feira, a atriz Fernanda Queiroz compartilhou com seus fãs um registro exibindo um buquê de flores e as alianças que ganhou do jogador do Manchester City, além de uma foto ao lado do craque.

"Nós", escreveu Fernanda na legenda da publicação. Depois, foi a vez do atacante compartilhar um clique do casal para mais de treze milhões de seguidores em sua conta oficial no Instagram. Confira:

Vale lembrar que essa é a primeira vez que Gabriel Jesus assume um relacionamento publicamente. Em 2018 a imprensa cogitou a possibilidade de um namoro entre o jogador e a cantora Ludmilla, mas as informações não foram confirmadas pelo atleta.

Aos 19 anos, três anos mais nova que Gabriel Jesus, Fernanda realiza trabalhos como atriz e também é modelo.