Gabriel Jesus supera Neymar como o brasileiro mais valioso do mundo

O CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte) divulgou nesta terça-feira a lista dos jogadores mais valiosos do mundo. De acordo com o estudo, o craque Neymar é superado por Gabriel Jesus entre os atletas brasileiros mais caros.

Gabriel Jesus, do Manchester City, é o primeiro brasileiro que aparece na lista e ocupa a 11ª colocação. Ele terminou o ano de 2019 valendo cerca de R$ 525,1 milhões. Neymar, que vale R$ 456,5 milhões, aparece em 19º lugar.

Os outros brasileiros que aparecem na lista são Roberto Firmino e Richarlisson. O atleta do Liverpool está em 14º lugar avaliado em R$ 506,47 milhões e o jogador do Everton soma R$ 472,41 milhões na 16ª posição.

Veja o top-10: