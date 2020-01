Gabriel Martinelli é elogiado por Aubameyang: 'vai ser uma superestrela'

O brasileiro Gabriel Martinelli recebeu uma missão difícil no jogo do Arsenal contra o Sheffield United: substituir Aubameyang, artilheiro da equipe, à altura. E foi bem no desafio, fazendo gol e sendo elogiado pelo companheiro de time (e concorrente por posição).

"Gabi vai ser uma superestrela. Não por causa do gol, mas por causa da atitude, energia e mentalidade", elogiou Aubameyang no Twitter, após Martinelli fazer o gol do Arsenal no empate com o Sheffield.

Gabi’s gonna be a superstar Not because of the Goal because of the attitude Energy and mindset ☝ — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) January 18, 2020

Aubameyang cumpriu o primeiro jogo de três jogos de suspensão por ter recebido um cartão vermelho direto em jogada violenta na partida contra o Crystal Palace. Assim, Martinelli deve ter mais chances nas próximas duas rodadas do Campeonato Inglês, contra Burnley e Newcastle.

Martinelli tem apenas 18 anos e foi revelado pelo Ituano. No Arsenal desde o início da temporada 2019-20, o jogador tem nove gols em 22 jogos (dois pelo Campeonato Inglês, três na Liga Europa e quatro na Copa da Liga Inglesa) e caiu nas graças da torcida. Aubameyang, por sua vez, já é um jogador consolidado e tem 16 gols em 28 jogos na temporada (14 no Campeonato Inglês e dois na Liga Europa).