Galatasaray homenageia Kobe Bryant com fotos do astro nas arquibancadas

Com a volta do futebol em diversos lugares do mundo após a paralisação do coronavírus, times estão tendo de inovar para suprir a falta de público no estádio. As iniciativas mais comuns são gritos produzidos por caixas de som e torcedores de papelão nas arquibancadas. O Galatarasay foi ainda mais criativo e colocou um fã inusitado dentre os "presentes" no estádio: Kobe Bryant.

O astro do Los Angeles Lakers morreu em trágico acidente de helicóptero em janeiro, que também ceifou a vida de sua filha Gianna, de apenas 13 anos, e mais sete pessoas. Desde então, tem recebido diversas homenagens dentro e fora da esfera do basquete e o time turco não ficou de fora e inovou ao colocar fotos do campeão da NBA cinco vezes dentre os seus 'torcedores comuns'.

Bryant visitou o Galatasaray em algumas oportunidades, chegando até a se declarar torcedor da equipe. A foto usada para compor as arquibancadas da Turk Telecom Arena é uma em que o ex-jogador visitou as instalações do clube em 2011 e até executou algumas cobranças de pênalti.