Galvão Bueno vai protagonizar peça de teatro: 'Vou contar minhas histórias'

Galvão Bueno anunciou nesta terça-feira em sua conta no Instagram que irá protagonizar uma peça de teatro: "No Palco com Galvão". O narrador da TV Globo não deu detalhes do local e nem de quando será a estreia.

"Bem amigos... É novidade mesmo. No palco com Galvão. É teatro. Não é Copa do Mundo, não é autódromo, não é Fórmula 1, não é olimpíada, não é transmissão. É teatro", disse Galvão em vídeo.

A peça deve ser um monólogo em que o narrador relembra sua história no jornalismo esportivo. "São 46 anos de estrada, de tudo o que aconteceu no mundo, grandes momentos, grandes lances. Vou contar histórias minhas com Pelé, com Ayrton Senna, com grandes ídolos do esporte brasileiro", anunciou.

Galvão também lembrou que não faltarão seus bordões. "Está estranhando o "tango" (que é tocado no vídeo)? O cenário será sempre de um jogo contra a Argentina porque ganhar é bom, ganhar da Argentina é muito melhor!", escreveu na legenda do anúncio.