Galvão Bueno culpa gripe por desafinada em gritos de gol de Grêmio e Flamengo

O empate entre Grêmio e Flamengo por 1 a 1, pela semifinal da Libertadores, teve como um dos destaques algo que aconteceu fora dos gramados. A falha na narração de Galvão Bueno, principalmente no grito dos gols, fez com que muitos internautas criticassem o principal narrador da TV Globo. Após a partida, ele se desculpou e disse que uma gripe o atrapalhava.

"Estou com uma gripe persistente. Deu para levar o jogo, mas fiquei devendo aos dois times os gritos de gol. Peço desculpas aos milhões de torcedores que nos acompanharam e mais uma vez tivemos uma audiência incrível. Espero estar recuperado e 100% no próximo jogo", disse o narrador.

Vale lembrar que recentemente, Galvão também teve problemas com uma gripe que o interferiu no trabalho. No amistoso entre Brasil e Peru, ele precisou ser substituído por Luis Roberto por estar doente.

Nas redes sociais, os torcedores reagiram das mais distintas formas. Teve quem lamentou, quem criticou e ainda os que aproveitaram a situação para fazer piada.

Sinceramente, estamos triste pelas narrações do nosso Galvão. O homem tá ficando sem voz! — Futmais (@futtmais) October 3, 2019

Galvão tá tão velho que não tá aguentando nem gritar gol já foi o melhor narrador e está na galeria dos maiores da história do futebol brasileiro, mas sinceramente, já deu. para enquanto ainda tá por cima, Galvão — Minuto Tricolor (@MinutoSpfc) October 3, 2019

Galvão Bueno pediu desculpa a todos nós no instagram. Tá tranquilo @galvaobueno, vc tem crédito de sobra!! pic.twitter.com/7nkGDE8o3Y — insta: mfutebolisticos (@Mfutebolisticos) October 3, 2019

Galvão não termina o jogo com voz — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) October 3, 2019