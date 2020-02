Galvão Bueno dá 'patada' em repórter e se desculpa, mas internet não perdoa

O narrador Galvão Bueno precisou se desculpar com a repórter Nadja Mauad depois de cobrar uma informação que já havia sido dada pela jornalista. O fato, durante a final da Supercopa do Brasil, em vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, foi visto por alguns internautas como uma 'patada' desnecessária.

Durante o segundo tempo, o atleta Abner entrou em campo e Nadja Mauad disse: "Revelado pela Ponte Preta. O (Athletico-PR) pagou R$ 10 milhões por ele. O mais jovem e caro."

Alguns minutos depois, Galvão chamou a repórter e cobrou que ela informasse quem era o time formador do jogador de 19 anos. "Nadja, só faltou dizer quem ficou satisfeito de receber toda essa grana com a vinda dele para o Athletico-PR."

Ela respondeu: "Ponte Preta."

O narrador então deixou claro que a informação deveria ter sido dada com maior precisão para quem estava acompanhando a transmissão. "Ponte Preta. Dá a informação completa ao telespectador."

Pouco mais de 15 minutos após a confusão, ele pediu desculpas. "Deixa eu pedir desculpas para você, eu que não ouvi, mas você tinha informado, sim, que ele tinha vindo da Ponte Preta, você precisa como sempre na informação, eu que me enganei. Então, peço desculpas."

Nas redes sociais, toda situação não passou despercebida pelos internautas, até porque Galvão várias vezes errou ao chamar o Athletico-PR de Atlético Mineiro.

E o Galvão cutucando a Nadja? Que idiota "Dá a informação completa ao torcedor" num tom estúpido — Douglas L. Rigamonte (@7Rigamonte) February 16, 2020

Galvão Bueno é ridículo. A Nadja deixou bem claro que o Abner veio da Ponte Preta e esse imbecil deu uma patada sem necessidade nela. Não é a primeira vez. No primeiro tempo ele mandou ela parar de falar porque tinha lance perigoso. — Ronaldo Júnior (@10Junioor) February 16, 2020

Galvão Bueno deu uma chamada de atenção totalmente desnecessária na repórter Nadja Mauad. — Fagner (@FagnerGermini) February 16, 2020

galvão bueno, que chamou o athletico de atlético mineiro, não sabia que o marquinhos gabriel se chamava marquinhos, foi grosso com nadja mauad, que já havia dito que o jogador é oriundo da ponte preta, por dar a informação errada ao telespectador. — ?????????????? (@celotas) February 16, 2020