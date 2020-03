Galvão Bueno descarta chance de narrar Copa no Catar: 'Não vai dar'

O narrador Galvão Bueno, da TV Globo, descarta a chance de narrar a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Em entrevista ao programa Altas Horas, que irá ao ar no próximo sábado, o experiente jornalista disse que deve estar no país sede do torneio, mas não pretende estar em alguma transmissão de jogos.

A revelação veio após uma pergunta do ex-jogador Roberto Rivellino, que também estava no programa como convidado. "Narrar 22 não vai dar, não. O projeto é estar lá. São 12 Copas, está bom", disse Galvão. "Não gosto muito de 13, não. Mas vou estar lá", completou o jornalista, que em julho deste ano vai completar 70 anos.

No fim da última Copa, na Rússia, Galvão havia comentado após a decisão que possivelmente se tratava do seu último Mundial. "Não sei se é minha última Copa do Mundo narrando. Talvez seja. Comecei em 74, mas se tiver sido minha última Copa narrando, e provavelmente seja, foi especial, emocionante, maravilhosa, como se tivesse sido a primeira", disse na ocasião.