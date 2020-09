Galvão Bueno irá sortear vinhos para comemorar 1 milhão de seguidores

Um dos maiores nomes da mídia esportiva no Brasil, Galvão Bueno irá retribuir um pouco do carinho dos fãs: o narrador da Globo prometeu sortear garrafas de vinho de sua própria vinícola assim que chegar a um milhão de seguidores na rede social Instagram.

"Eu queria contar uma coisa para vocês! Estamos chegando a 1 milhão de seguidores — e para comemorar, assim que bater o número, vou escolher três pessoas para ganharem uma caixa com vinhos da Bueno Wines em um sorteio", contou Galvão.

Na rede social, Galvão tem feito sucesso ao divulgar vídeos nos quais aparece cozinhando, sempre harmonizando as receitas com os vinhos da própria empresa. Por isso, os requisitos do sorteio envolvem justamente isso: o fã precisa curtir o vídeo de anúncio do sorteio, estar seguindo o Galvão, marcar dois amigos e dizer de qual receita mais gostou.

Galvão tem ficado afastado das narrações por não poder comparecer aos estúdios da Globo, já que está no grupo de risco para a covid-19. Outros narradores, como Cléber Machado, Luiz Roberto, Everaldo Marques e Gustavo Vilani têm realizado as transmissões dos eventos que seriam do veterano narrador.