Gandula 'ajuda' Tottenham e é cumprimentado por Mourinho

O início de trabalho no Tottenham não poderia ser melhor para José Mourinho. Contratado na semana passada, o treinador português conseguiu um triunfo de virada sobre o Olympiacos por 4 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0, nesta terça-feira, em Londres. A felicidade foi tanta que sobrou agradecimentos até para um dos gandulas do jogo, que "ajudou" o time no momento em que o jogo estava empatado por 2 a 2.

Na jogada que deu origem ao primeiro gol de Harry Kane, o gandula repôs rapidamente a bola para a cobrança do lateral, que chegou até Lucas. O jogador brasileiro saiu livre e cruzou para o companheiro balanças as redes. Após o tento, Mourinho apontou para gandula e o cumprimentou pela ação.

O resultado positivo classificou os ingleses com antecipação às oitavas de final. Com 10 pontos, o Tottenham se garantiu na segunda colocação do Grupo B e não pode mais ser alcançado por Estrela Vermelha, em terceiro com três, e o próprio rival da Grécia, lanterna com um.

No mesmo grupo, a liderança já é do Bayern de Munique, que se manteve com 100% de aproveitamento em cinco rodadas (15 pontos) ao golear o time da Sérvia por 6 a 0, mesmo jogando em Belgrado.